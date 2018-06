Reunión en Singapur alejo potencial catástrofe nuclear

Singapur. – El presidente Donald Trump agradeció este martes al líder de Corea Democrática, Kim Jong-un, por el encuentro bilateral sostenido el lunes en Singapur, consideró que alejó al mundo de una potencial catástrofe nuclear y demostró que es posible un cambio real.

La primera reunión en casi 70 años entre gobernantes de ambos países concluyó con el consenso de trabajar por la normalización de las relaciones y la desnuclearización de la península coreana.

En la declaración conjunta, Trump se comprometió a proporcionar garantías de seguridad al país asiático, y en un primer paso dio a conocer que detendrá los ejercicios militares con Subcorea, denunciados por Pyongyang como una provocación.

El líder de Corea Democrática recordó que el desmantelamiento del sitio de ensayos coheteriles evidencia el deseo de su país de solucionar ese asunto, y que la eliminación del programa nuclear empezará pronto.

