Retornarán noventa venezolanos a la Patria

El Plan Vuelta a la Patria prevé este martes el regreso a Venezuela de 90 connacionales provenientes de Perú en el primero de dos vuelos programados esta semana, como parte de esa iniciativa gubernamental.

La cancillería de Caracas precisó que entre el martes y el miércoles llegarán al país 180 emigrados que solicitaron ingresar de manera voluntaria para su retorno con el apoyo de la aerolínea estatal Conviasa.

Desde su puesta en marcha, en agosto del pasado año, más de 14 mil venezolanos regresaron a territorio natal provenientes de Brasil, Perú Ecuador, Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile, Panamá y Uruguay.

Cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela señalan que más de 50 mil solicitudes de nacionales aguardan en embajadas y consulados de la nación suramericana para su ingreso en el Plan.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.