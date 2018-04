Retira Piedad Córdoba su candidatura a la presidencia de Colombia

Bogotá, Colombia. – Piedad Córdoba, del movimiento Poder Ciudadano, retiró, este lunes, su candidatura a la presidencia de Colombia, tras haber logrado objetivos trazados con su postulación.

El pueblo nos demanda a quienes ostentamos alguna responsabilidad política, que estemos a la altura de las circunstancias, tanto en la consecución de esa Colombia soñada como en el arduo proceso de la paz, expresó la exsenadora.

Córdoba destacó entre los logros alcanzados durante su candidatura presidencial, el fortalecimiento de Poder Ciudadano como un movimiento que ha cobrado auge en todo el país y un repunte masivo de jóvenes y mujeres entre sus integrantes.

Previamente, Jaime Araujo, quien fuera fórmula de Córdoba a la vicepresidencia, denunció que la ahora excandidata fue objeto de discriminación por ser mujer, afrodescendiente y por sus ideas político-sociales, entre otros.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.