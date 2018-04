Respalda pueblo brasileño a Lula da Silva

Brasilia, Brasil.- Representantes del Partido de los Trabajadores aseguran que el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es víctima de una persecución judicial para impedir su candidatura a la Presidencia de ese país.

El juez del caso Lava Jato, Sérgio Moro, condenó en febrero pasado al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a 12 años y un mes de prisión por el supuesto delito de corrupción pasiva.

A pesar de ese panorama, en los últimos meses el líder del Partido de los Trabajadores sigue sumando apoyo del pueblo brasileño y su nivel de popularidad se ha mantenido.

El respaldo a Lula no solo se evidencia en el pueblo o en los movimientos sociales, sino también desde el ámbito internacional, sobre todo en América Latina donde mandatarios, políticos, organizaciones, académicos, entre otros, han manifestado su apoyo al ex presidente.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.