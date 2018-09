Rescatados inmigrantes frente a costas españolas

Las autoridades españolas rescataron a 260 personas de origen subsahariano y magrebí que intentaban llegar a las costas del sur del país en numerosas embarcaciones precarias, informó Salvamento Marítimo.

Un total de 120 inmigrantes fueron interceptados cuando navegaban a bordo de 6 barcas rudimentarias en el estrecho de Gibraltar, que separa Europa de África y donde se produce la unión natural entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico

De acuerdo con los servicios del ente encargado de la seguridad en aguas españolas, sus buques socorrieron a otros 140 migrantes que viajaban en 3 embarcaciones en el mar de Alborán, en la parte más occidental del Mediterráneo

Todos los rescatados, entre ellos varias mujeres y niños, están siendo trasladados por los guardacostas de Salvamento a diferentes puertos de la sureña comunidad autónoma de Andalucía.

