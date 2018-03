Resaltan recibimiento a presidente boliviano en España

La prensa boliviana resaltó la acogida que recibió el mandatario Evo Morales en España, donde se reunió con el rey Felipe VI, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el exgobernante José Luis Zapatero.

Asimismo, como parte de la agenda oficial, el jefe de Estado del país altiplánico tendrá contactos con empresarios, en la Confederación de Organizaciones Empresariales, y en horas vespertinas con el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy.

Morales arribó a Madrid acompañado del canciller Fernando Huanacuni y la vicecanciller Carmen Almendras, en la escala realizada hacia la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para participar en las audiencias orales de la demanda marítima contra Chile.

Después de su visita a España, el presidente boliviano se trasladará a La Haya, donde acompañará el inicio de los alegatos orales, fase decisiva de la demanda marítima contra Chile.

