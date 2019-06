Resaltan alta cobertura de inmunización en Nicaragua

Un Programa de Inmunización que contempla 10 vacunas contra 16 enfermedades coloca a Nicaragua entre los países más destacados de las Américas en esa materia, desatacó este martes, en Managua, la ministra de Salud, Sonia Castro.

Así lo reconoce la Organización Panamericana de la Salud, declaró Castro este martes al boletín digital Informe Pastrán, tras precisar que la cobertura nacional de inmunización rebasa el 95%.

Nicaragua resalta entre los pocos países del hemisferio occidental que muestra significativos avances en la cobertura nacional de vacunaciones, éxito de la política sanitaria.

Solamente en vacunas e insumos asociados este país centroamericano invierte anualmente unos 267 millones de córdobas -algo más de ocho millones de dólares al cambio oficial-, aseguró la titular del ramo.

