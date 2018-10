Resalta Evo Morales llamado a seguir diálogo con Chile

El presidente Evo Morales resaltó el llamado de la Corte Internacional de Justicia a que Bolivia y Chile continúen dialogando, a pesar del fallo que desestimó los argumentos bolivianos sobre la demanda marítima.

En la sede de la Corte en La Haya, Morales declaró que si bien el fallo concluyó que Chile no está obligado a negociar con Bolivia el pedido de un acceso al mar, hay una invocación a continuar dialogando; es importante tener la capacidad de resolver temas pendientes, afirmó Morales.

Bolivia nunca renunciará a la causa marítima, reiteró el gobernante boliviano acompañado por parte del equipo jurídico que presentó la demanda ante el tribunal.

Morales agradeció el trabajo del equipo jurídico y toda la unidad el pueblo boliviano, y reiteró que su país está con la justicia y la razón, y por eso tenemos razón y por eso entiendo este fallo de continuar el diálogo entre ambas partes.

