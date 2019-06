Repudian en Reino Unido nuevas medidas contra Cuba

La Campaña de Solidaridad con Cuba en el Reino Unido, rechazó las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos para recrudecer su bloqueo unilateral contra la Isla.

Este último reforzamiento del bloqueo estadounidense es otro ataque injustificado contra el pueblo cubano, aseguró el director de la campaña, Rob Miller, en un comunicado difundido en las redes sociales.

Expresó que resulta indignante que los turistas norteamericanos puedan viajar libremente a casi todo los países del mundo, menos a Cuba, un lugar seguro, con gente hospitalaria y excelentes instalaciones turísticas, agregó.

El texto refiere, además, que las medidas anunciadas por el Gobierno de Trump, no tienen en cuenta las demandas de numerosos sectores dentro de Estados Unidos a favor de eliminar las restricciones de viajes a Cuba; y que estas nuevas prohibiciones tendrán un impacto negativo en la Isla.

