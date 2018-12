Reportan sismo en la región italiana de Sicilia

Un sismo de magnitud 4, 3 grados en la escala de Richter, ocurrió hoy a las 5 y 50 hora local en las inmediaciones del Monte Etna y la ciudad siciliana de Catania, informó el Instituto de Geofísica y Vulcanología.

El hipocentro del terremoto fue localizado a 2 kilómetros de profundidad, y su epicentro a 6 kilómetros al oeste de la localidad de Zafferana Etnea, perteneciente al área metropolitana de Catania.

El temblor fue antecedido por otro de magnitud 3, 2 casi en el mismo lugar, en torno al cual se produjeron otros 19 de magnitud superior a 2, 9 de ellos de 3 o más.

Según la fuente, la actividad sísmica estuvo acompañada por un aumento gradual de la desgasificación del área del Cráter de la Cima del volcán del Monte Etna, con emisiones esporádicas de cenizas emitidas por la Boca Nueva y el Cráter del Noreste.

