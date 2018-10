Renuncia Nikki Haley a su puesto en Naciones Unidas

La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, presentó su dimisión al presidente Donald Trump, en lo que resulta la renuncia más reciente en una administración con numerosas bajas.

Medios locales citaron a fuentes gubernamentales que informaron sobre la decisión de Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, que fue confirmada fácilmente para el cargo solo cuatro días después de la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2017.

En su periodo como embajadora ante la ONU, Haley supervisó los fuertes y controvertidos cambios promovidos por Trump con respecto a la presencia de Estados Unidos en el organismo multilateral.

La etapa de Haley ha estado marcada por una relación compleja con Naciones Unidas, pues solo en el último año el presidente estadounidense decidió abandonar la Unesco, el Pacto Mundial sobre Inmigración y el Consejo de Derechos Humanos.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.