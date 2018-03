Renuncia otro asesor de Trump

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, renunció a su cargo debido a discrepancias con el presidente Donald Trump respecto de los aranceles que el mandatario prevé imponer al acero y al aluminio importados de Canadá y México.

Su renuncia se dio horas después de que Trump negara que hubiera discrepancias en la Casa Blanca, pero varios funcionarios de la administración dijeron que el mandatario ha exhortado a sus asesores a que permanezcan en sus cargos.

Cohn tuvo una participación central en la enorme revisión fiscal promulgada por Trump a finales del año pasado, y su salida es un golpe para los republicanos en el Congreso, en momentos en que el Presidente busca renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El saliente asesor económico de la administración, que es judío, estuvo a punto de dejar su puesto a mediados del año pasado al disentir de comentarios racistas de Trump.

