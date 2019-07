Reitera partido gobernante de Sudáfrica solidaridad con Cuba

Pretoria, Sudáfrica. – La máxima dirigencia del partido gobernante de Sudáfrica reafirmó su solidaridad con Cuba y reclamó el cese del bloqueo de Estados Unidos contra la Isla.

Durante una reunión de 4 días del Comité Ejecutivo Nacional en Pretoria, los miembros de esa directiva del Congreso Nacional Africano felicitaron asimismo al gobierno cubano por el aniversario 60 de la Revolución y el 66 del Día de la Rebeldía Nacional.

En el encuentro fue ratificada una resolución de solidaridad con Cuba adoptada inicialmente por la Conferencia Nacional del Congreso el pasado año.

El documento demanda a Estados Unidos el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene por casi 60 años contra la nación caribeña, y apoya el impulso de un comercio creciente entre nuestro país y Sudáfrica.

