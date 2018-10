Reitera Evo Morales compromiso con el movimiento indígena boliviano

El presidente Evo Morales reiteró el compromiso del Gobierno con el movimiento indígena al conmemorarse el aniversario 36 de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia.

Evo Morales escribió en la red social de twitter: Seguiremos trabajando para atender las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios, y en otro mensaje señaló la importancia de la Confederación en Bolivia.

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia se fundó el 3 de octubre de 1982 en Santa Cruz y representa a 34 pueblos originarios del oriente boliviano.

Una de las misiones de esa agrupación es trabajar por la efectiva incorporación y participación de los indígenas en decisiones políticas, sociales, económicas y culturales del país.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.