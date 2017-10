Red solidaria en Estados Unidos mantiene compromiso con Cuba

Seatle, EE.UU. – La Red Nacional de Solidaridad con Cuba concluyó este domingo su conferencia anual en la ciudad estadounidense de Seattle, con el compromiso de continuar el apoyo a la Isla y difundir su obra y aportes al mundo.

Tuvimos gran participación con personas de diferentes sitios de Estados Unidos y Canadá, y en la reunión se reconoció la importancia de seguir con las acciones solidarias, dijo a Prensa Latina Nalda Vigezzi, coordinadora del grupo.

Estamos comprometidos a apoyar a Cuba y mostrar todo lo que ha brindado al mundo, no como caridad o generosidad, sino como obligación con la humanidad; ese es el mensaje que queremos compartir, subrayó la activista.

En las discusiones del foro en Seattle se conocieron algunas actividades previstas para el año próximo, como organizar delegaciones, viajes y brigadas que visitarán la nación caribeña, entre ellas la Primero de Mayo y la Venceremos.

