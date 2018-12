Recuerdan en Venezuela a Simón Bolívar en aniversario de su muerte

Autoridades venezolanas encabezadas por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, rindieron hoy tributo al prócer venezolano Simón Bolívar a propósito del aniversario 188 de su muerte.

En el Panteón Nacional de esta capital, sitio que resguarda sus restos mortales, el titular destacó la gratitud del pueblo de nación suramericana con la memoria del héroe independentista.

En la ceremonia participó además un grupo de oficiales rusos en representación de la cooperación militar y los lazos de amistad y respeto entre las dos naciones además como parte del protocolo, las autoridades políticas y militares reunidas izaron la bandera nacional como recordación al héroe.

Asimismo, fundó las bases políticas y jurídicas de las instituciones que tendrían como finalidad la defensa de la soberanía de las naciones liberadas para el desarrollo de los nuevos ciudadanos americanos.

