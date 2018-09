Recuerdan en Venezuela natalicio de Eduardo Galeano

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, describió como gigante del periodismo y la literatura latinoamericana al uruguayo Eduardo Galeano, al conmemorarse 78 años de su natalicio.

A través de la red social Twitter, el jefe de Estado destacó que las obras, ideas y reflexiones de Galeano iluminaron la conciencia de los pueblos invisibilizados y oprimidos por el capitalismo a lo largo de la historia.

Eduardo German María Hughes Galeano, mejor conocido como Eduardo Galeano, nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940 y durante su juventud se empleó como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco.

En 2013, el escritor uruguayo recibió de manos del mandatario venezolano la orden Simón Rodríguez, así como un premio especial del fondo de cultura de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América.

