Recuerdan argentinos a Hugo Chávez

Buenos Aires, Argentina.- La vigencia del pensamiento del expresidente venezolano Hugo Chávez y su impronta en la lucha por la integración de América Latina y el Caribe fueron recordados en Buenos Aires, Argentina, a 5 años de su partida física.

El embajador de Venezuela en la nación austral, Carlos Eduardo Martínez, recordó de Chávez el carácter antimperialista y la lucha por la definitiva emancipación del continente.

Martínez participó en un panel en honor al Comandante eterno, con sede en el Instituto Patria, en el que también estuvieron presentes el embajador cubano en Argentina, Orestes Pérez, el diputado nacional Guillermo Carmona y la diputada del Parlamento del Sur, Ana Corradi.

Pérez destacó la entrañable relación entre el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y Chávez, al apuntar que pocas veces en la historia latinoamericana dos estadistas y revolucionarios tuvieron una amistad como la de ellos.

