Recordando al Tío Ho

El tres de septiembre de 1969, en su nota de condolencias por la muerte del líder vietnamita, Fidel escribió: Ho Chi Minh pertenece a la singular estirpe de los hombres cuya muerte es simiente de vida y perenne irradiación de estímulos y, por eso, continuará guiando hasta el triunfo total y definitivo, ya a las puertas, al pueblo vietnamita.

Como tributo a los lazos de hermandad que unen a Cuba y Vietnam, el curso escolar que comienza en nuestro país está dedicado al aniversario 45 de la primera visita oficial que realizara el Comandante en Jefe a los territorios liberados de Vietnam del Sur.

Entretanto, miles de vietnamitas de todas las edades recordaron este domingo a Ho Chi Minh en el mausoleo consagrado a su primer presidente en Hanoi.

De manera espontánea, las personas peregrinaron hasta ese sitio, donde reposan los restos momificados del Héroe Nacional del país indochino.

