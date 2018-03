Reconocimiento ruso al gobierno venezolano por el Petro

Moscú, Rusia.- La Asociación Rusa de Criptomoneda y Blockchain reconoció al gobierno de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro por ser pionero en la implementación del petro, único criptoactivo con respaldo tangible, informó, este miércoles, el canciller Jorge Arreaza.

Arreaza dio a conocer la noticia en un mensaje a través de su cuenta en la red social Twitter, acompañado de imágenes del embajador del país sudamericano en Rusia, Carlos Faría, con el galardón junto a funcionarios del país euroasiático.

A mediados de abril, Caracas será sede del segundo evento mundial sobre criptomonedas, para el cual el presidente Maduro ha reiterado en varias ocasiones la invitación a los especialistas y conocedores sobre el mercado monetario digital.

Tras el inicio de las operaciones en petros, el criptoactivo venezolano ha despertado un notable interés a nivel internacional y dentro del territorio bolivariano.



