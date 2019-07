Reconocen labor de activistas que defendieron Embajada venezolana en Washington

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró el agradecimiento a los activistas estadounidenses integrantes del Colectivo de Protección de la embajada de la nación sudamericana en Washington.

Presentes en la nación bolivariana como parte de las delegaciones al recién concluido XXV Foro de Sao Paulo, los miembros del grupo de solidaridad recibieron anoche la réplica del sable de Simón Bolívar, de manos del jefe de Estado.

Maduro les entregó la réplica del sable del Libertador, como muestra de agradecimiento de lo más valioso que tienen; que es el amor a la libertad, como un símbolo de la unión eterna entre ambos pueblos.

El Colectivo de Protección de la embajada venezolana en Washington, es una organización conformada por ciudadanos estadounidenses que permanecían dentro de la antigua sede diplomática, con autorización de Caracas para resguardar y proteger sus espacios.

