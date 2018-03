Reconocen la ayuda cubana en el Caribe

Kingston, Jamaica.- El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, José Graziano da Silva, agradeció en Jamaica la cooperación cubana en los países caribeños, al concluir la XXXV Conferencia regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Dijo que la cooperación Sur-Sur es una realidad que se impone, y propuso que la experiencia de los médicos cubanos se traslade a la esfera de la veterinaria en la región.

Señaló el directivo de FAO que el proteccionismo comercial afecta el sistema alimentario, que no es posible que las reglas del intercambio global, sean movidas por políticas unilaterales de un país, sostuvo.

En la declaración final de la Conferencia se reconoce que a pesar de los logros de las últimas décadas, la región sufre un retroceso en la reducción de la inseguridad alimentaria, un aumento del sobrepeso, y las carencias de micronutrientes.

