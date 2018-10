Reclaman en Francia fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

La Coordinadora Francesa de Solidaridad con Cuba reclamó el fin del bloqueo de Estados Unidos contra la Isla, que desde hace más de 50 años afecta a todos los sectores sociales e impide su desarrollo económico.

Así lo indicaron en una declaración divulgada, las diversas asociaciones que componen la Coordinadora, las cuales se reunieron este fin de semana en la localidad de Boulzac, en el centro de Francia.

En el texto, los activistas indicaron que por su naturaleza extraterritorial, la persecución permanente de transacciones financieras cubanas y de operaciones bancarias y de crédito con Cuba a escala mundial se intensifica, lo que causa graves perjuicios a la economía del país.

También la declaración emitida tras el encuentro demandó la restitución a Cuba del territorio de la base naval de Guantánamo, ocupado ilegalmente por Estados Unidos.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.