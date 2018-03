Reclaman fin del bloqueo contra Cuba en Foro Social Mundial

Salvador de Bahía, Brasil. – Representantes de movimientos sociales y sindicales demandaron, este miércoles, en el Foro Social Mundial, el fin del bloqueo económico, financiero y comercial que durante casi seis décadas mantienen sucesivos gobiernos de Estados Unidos contra Cuba.

El reclamo, que se extendió además a la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval norteamericana de Guantánamo, se hizo patente en una mesa de debate en solidaridad con Cuba.

En el encuentro tomaron parte, entre otros, la presidenta del Consejo Mundial por la Paz, Socorro Gómez; Pascualina Curcio, de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad; e Ivone Souza, titular de la Sociedad Cultural José Martí en el estado de Bahía.

Yarisleidis Medina, funcionaria del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, agradeció todas las muestras de apoyo recibidas de los partidos y las organizaciones del Foro Social Mundial.

