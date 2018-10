Recibe repatriación de venezolanos respaldo internacional

El Plan Vuelta a la Patria, programa gubernamental impulsado por el Ejecutivo venezolano para repatriar a los connacionales migrantes en condiciones de vulnerabilidad, recibió amplio respaldo internacional, informó la cancillería.

En nota de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que durante la 69 sesión del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Ginebra, Suiza, países como Bolivia, Rusia, Siria, Yemen, Cuba, Nicaragua, entre otros elogiaron la iniciativa de repatriación.

La delegación del país sudamericana proporcionó a los asistentes al foro información sobre la realidad del tema migratorio de los venezolanos.

El representante de Bolivia, Ruddy Flores, en nombre de varias naciones condenó cualquier iniciativa que perturbe la paz y la estabilidad democrática de Venezuela y que amenace su soberanía.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.