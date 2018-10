Recibe primer ministro de Timor Leste a Vicecanciller cubano

El primer ministro de la República Democrática de Timor Leste, Taur Matan Ruak, recibió al viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina, quien cumple una visita de trabajo en esa nación.

Antes, el vicecanciller cubano sostuvo una reunión con el titular de Estado y del Consejo de Ministros de ese país asiático, Hermenegildo Augusto Cabral.

Durante el intercambio, ambos funcionarios dialogaron acerca del excelente estado de las relaciones bilaterales, y manifestaron la voluntad de consolidar los nexos de cooperación, especialmente en el área de la salud, según fuentes diplomáticas.

Además, constataron las potencialidades para extender los lazos bilaterales en otras áreas de mutuo interés; Medina llegó a Timor Leste procedente de Rusia y Nueva Zelanda; su estancia en Dili se prolongará hasta mañana viernes y luego continuará su gira por Australia y España.

