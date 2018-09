Recibe líder partidista de Vietnam a vicepresidente cubano

Hanoi, Vietnam. – Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, fue recibido en Hanoi por el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong.

Morales Ojeda, quien encabezó la delegación cubana a las honras fúnebres del presidente vietnamita, Tran Dai Quang, presentó sus respetos en nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos ante el fallecimiento del mandatario indochino.

Phu Trong, por su parte, expresó agradecimiento por el apoyo de la comitiva de la isla en estos momentos y recordó el trabajo de Quang por estrechar los nexos entre ambos países.

Este jueves tuvo lugar el entierro del presidente vietnamita, que ya descansa en su tierra natal de Ninh Binh, y tras el rito de inhumación, los presentes guardaron un minuto de silencio en honor al mandatario y le dieron el último adiós.

