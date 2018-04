Recibe líder parlamentaria vietnamita Orden de la Solidaridad de Cuba

Hanoi, Vietnam.- La Mayor de las Antillas reconoció con la Orden de la Solidaridad los ingentes y mantenidos esfuerzos de la presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngam, a favor de la amistad y la cooperación.

En una solemne ceremonia celebrada en Hanoi, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González, impuso la condecoración a quien durante casi una década presidió la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba.

Me enorgullece ser el portador de tan importante distinción, otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba a propuestas del ICAP, dijo González.

Hasta poco después de asumir la dirección del parlamento vietnamita, Kim Ngam, presidió la asociación de amistad entre ambos países, y cuando cedió ese puesto, prometió seguir aportando a las relaciones bilaterales, esfuerzos que Cuba reconoció ahora con toda justicia.

