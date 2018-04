Rechazan en Venezuela complot contra Maduro

Caracas, Venezuela. – El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, calificó de absurdo el antejuicio de mérito contra el gobernante Nicolás Maduro que promueve un grupo de abogados radicados en el extranjero.

Moreno denunció que la exfiscal Luisa Ortega, prófuga de la justicia, forma parte de esa farsa que se prepara con la anuencia de gobiernos de otros países.

El titular de la máxima instancia judicial venezolana precisó que esos letrados: se encuentran en este momento al margen de la ley y requeridos por distintos tribunales de la República, por la presunta comisión de delitos contra la Patria y la administración de Justicia.

Por ende, convocó a las autoridades judiciales del mundo a rechazar esos actos y sugirió seriedad a los países que aúpan el actuar de ese grupo de individuos que atacan la integridad de la justicia venezolana y el buen nombre y desempeño de sus más de 3 mil jueces.

