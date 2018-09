Rechazan otro recurso de Lula

El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Celso de Mello, rechazó un recurso de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva para asegurar la candidatura presidencial del exdignatario.

En su argumentación, de Mello consideró prematura dicha demanda cautelar contra la decisión del Tribunal Superior Electoral que, por mayoría de votos, rechazó la semana pasada la inscripción de Lula para las elecciones de octubre próximo.

Ante la excesiva judicialización de la campaña electoral en contra de Lula, y tras el atentado sufrido este jueves por el candidato de la extrema derecha Jair Bolsonaro, el diario digital Brasil 247 alertó de la eventualidad de que no ocurran elecciones.

La publicación llegó a tal conclusión a propósito de declaraciones del compañero de fórmula de Bolsonaro, general Antonio Hamilton Mourao, quien responsabilizó del ataque al Partido de los Trabajadores.

