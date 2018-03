Rechazan investidura de candidato independentista en Cataluña

Barcelona, España. – El Parlamento catalán rechazó, este jueves, investir a Jordi Turull como nuevo presidente de la Generalitat, luego de la abstención en las votaciones por parte del partido Candidaturas de Unidad Popular.

Con 64 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones, el aspirante por el partido Juntos por Cataluña no obtuvo la mayoría absoluta necesaria para ser elegido como el sucesor de Carles Puigdemont.

Turull, candidato independentista, deberá someterse a una nueva votación en dos días, donde podrá ser investido si alcanza mayoría simple de apoyo en el Parlamento, aunque, Candidaturas de Unidad Popular reiteró que nuevamente se abstendrá de votar.

Entre los partidos que rechazaron la investidura de Jordi Turull están Ciudadanos, Partido de los Socialistas de Cataluña, Los Comunes y el Partido Popular.

