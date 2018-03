Rechazan exclusión de Venezuela en Cumbre de las Américas

Managua, Nicaragua.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se mostró contrario a la exclusión de Venezuela de la Cumbre de las Américas, en una carta enviada a su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski.

El mandatario nicaragüense consideró ese acto contrario a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, y refirió el mensaje enviado por Kuczynski a Venezuela, en el que retira la invitación al presidente Nicolás Maduro.

Ortega afirmó que Perú, en su condición de Estado Sede de la Cumbre, no goza de la atribución de decidir quiénes son miembros y quiénes pueden participar, y aclaró que todos somos miembros bajo el principio de igualdad entre los Estados.

Ortega solicita a Kuczynski dejar sin efecto la carta del 13 de febrero enviada a Venezuela y reconocer el derecho de un Estado miembro de participar en la Cumbre de las Américas.

