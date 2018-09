Rechazan declaraciones injerencistas de Almagro

Managua, Nicaragua. – Por extralimitarse e incumplir con sus funciones y transgredir los propósitos y principios que está obligado a defender, Nicaragua exigió este lunes la renuncia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

En comunicado oficial, Managua rechazó y condenó las recientes declaraciones de Almagro sobre la posibilidad de una intervención militar para derrocar al gobierno de Venezuela y recabar apoyo internacional para asfixiar a Nicaragua.

Por su parte el Partido Comunista de Uruguay solicitó la expulsión de Luis Almagro de las filas del Frente Amplio, organización de izquierda a la cual esta afiliado de manera formal el secretario general de la OEA, quien en su proceder se apega más a las conductas de la derecha y el imperialismo.

Desde hace varios días en América Latina crece el rechazo a Almagro, quien sin tapujos promovió una invasión militar a Venezuela.

