Rechazan cierre de trámites de Canadá en La Habana

Toronto, Canadá. – Cubanos residentes en Canadá y nacionales de ese país se movilizaron este domingo en Toronto y Montreal contra la decisión del gobierno de Justin Trudeau, de suspender la tramitación de visas en la embajada de ese país en La Habana.

Es una medida triste, lamentó Julio Fonseca, presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en Toronto Juan Gualberto Gómez, grupo que organizó la manifestación que tuvo lugar frente a las oficinas de la canciller de Canadá, Chrystia Freeland.

Fonseca aseguró que tal medida no ayudará en la relación entre ambos países y pueblos por que sin dudas perjudicará los intercambios culturales, económicos, políticos, académicos y deportivos, por citar algunos sectores.

Otras cuatro manifestaciones similares tuvieron lugar con anterioridad en Ottawa -ante la oficina del Primer Ministro- y las restantes en Montreal.

