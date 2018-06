Rechazan campaña diplomática contra Venezuela

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, culminó una breve gira por naciones del Caribe, dirigida a afianzar los nexos ante la política hostil de Estados Unidos y las presiones ejercidas por Washington sobre esos Estados.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, durante una visita oficial a Ecuador, exhortó al gobierno de esa nación a adoptar acciones para aislar a la administración de Caracas, pedido que también hizo en Brasil, en medio de fuertes críticas por su posición injerencista.

En respuesta, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, insistió en que la solución a los problemas de Venezuela la deben encontrar de manera interna su gobierno y sus ciudadanos.

Analistas internacionales coinciden en que Venezuela representa la resistencia contra hegemónica, por lo que Estados Unidos busca deslegitimar a ese país y mediante esa vía, poder justificar una intervención.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.