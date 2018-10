Rechazan bloqueo contra Cuba en jornada final de debate en ONU

El rechazo al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba, volvió a ocupar espacio en el debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, que llega a su jornada final.

El ministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makei, señaló que las políticas de bloqueo aplicadas contra nuestro país son acciones contrarias a las resoluciones de ONU, que cobran un alto precio en el desarrollo social y económico de la Isla

Asimismo, el canciller de Timor-Leste, Dionisio Babo, manifestó su preocupación por ese cerco, que tiene un impacto considerable en la vida de las personas y el desarrollo del país.

El canciller de Laos, Saleumxay Kommasith, consideró que las medidas de aislamiento y sanciones impuestas a cualquier país, llevan a una mayor hostilidad, e hizo un llamado a la comunidad internacional para fortalecer aún más el multilateralismo, que promueve la cooperación.

Cuba recibe el respaldo internacional en el enfrentamiento al bloqueo de Estados Unidos contra la isla, aseguró el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco.

En ese contexto, Cuba espera otra derrota casi unánime en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas para poner fin a esa política en las votaciones del proyecto de resolución, que reclamará su cese el próximo 31 de octubre, añadió el diplomático.

Polanco expresó que ese resultado responde a que las condiciones no cambiaron en lo esencial, sino que se reforzaron las acciones contra Cuba, víctima durante más de medio siglo de una fuerte persecución.

A esto se añaden las medidas adicionales de la administración de Donald Trump, que impiden el desarrollo de las relaciones comerciales entre los dos países, y además dificulta el intercambio y los viajes, agregó.

