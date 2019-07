Rechazan amigos de Cuba en Serbia presiones de Estados Unidos

Belgrado, Serbia. – La Asociación de amistad serbio-cubana consideró el bloqueo de Estados Unidos a Cuba como la sanción más brutal y larga jamás impuesta a un país libre y a su pueblo.

En una declaración emitida en Belgrado en rechazo a las recientes medidas de la administración de Donald Trump para recrudecer más ese cerco, exhorta a no olvidar que constituye el crimen más cruel jamás visto por el mundo contemporáneo.

Es obvio que con la decisión de activar el Título III de la Ley Helms-Burton y con más presión, el presidente estadounidense quiere intimidar a la República de Cuba, para forzarla a que abandone sus ideas revolucionarias y la dirección que determinaron los revolucionarios cubanos Fidel Castro y Che Guevara, añade el texto.

La Asociación subraya que en esta ocasión expresa su plena solidaridad con el pueblo libre de Cuba y ofrece su total apoyo al gobierno revolucionario.

