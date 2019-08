Rechaza Venezuela política hostil estadounidense

Caracas, Venezuela. – El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó de manera categórica, la política de agresión sistemática, de bloqueo y congelamiento de la totalidad de los bienes del país suramericano, por parte de Estados Unidos.

Según el organismo, la medida estadounidense tiene como único objetivo reprimir la democracia venezolana, y convertir a la sociedad y sus instituciones en apéndices de Washington.

Por ello, informó que la Justicia venezolana estará atenta a castigar con severidad cualquier intento de apoyar a sectores que tengan como propósito limitar las necesidades básicas del pueblo venezolano.

El Tribunal señaló, en su comunicado, que actos de esa envergadura por parte del Gobierno intervencionista y genocida de los Estados Unidos, deben ser expuestos en la comunidad internacional como una verdadera pretensión de lesionar la voluntad política de un pueblo y sus derechos humanos.

