Rechaza Venezuela ley injerencista contra Nicaragua

Venezuela rechazó este miércoles la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, promulgada por el Congreso de Estados Unidos, que limita la capacidad del gobierno de Daniel Ortega para conseguir financiamiento ante organismos internacionales.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo de Caracas aseguró que la aprobación de ese instrumento pretende coaccionar y condicionar los créditos y ayudas de organismos multilaterales hacia el vecino gobierno constitucional.

El texto califica la normativa, suscrita el martes 11 de diciembre, de una maniobra para desequilibrar la economía y afectar la inversión social y productiva del país centroamericano.

Además reitera el absoluto apoyo de Venezuela al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y resalta la amistad y solidaridad que une a ambos pueblos bajo el compromiso de consolidar la unidad latinoamericana.

