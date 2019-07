Rechaza Venezuela informe sobre derechos humanos

Ginebra, Suiza. – El representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, en Ginebra, Suiza, Jorge Valero, entregó una carta enviada por el presidente Nicolás Maduro a la Oficina del Alto Comisionado del organismo para los Derechos Humanos.

La misiva refleja el rechazo del jefe de Estado venezolano al documento presentado el 5 de julio, por la alta comisionada Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con relación a la supuesta situación social del país.

El dignatario refirió que la postura asumida por la Oficina del Sistema de Naciones Unidas, es profundamente lesiva a la dignidad del pueblo venezolano, al tiempo que destacó que Bachelet durante su visita no escuchó a Venezuela.

Asimismo, Maduro detalló que el documento de la ONU se alinea con las políticas del Gobierno de Estados Unidos para agredir a Venezuela, en su afán de intervenir la nación.

