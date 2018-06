Rechaza Venezuela doble moral de la Casa Blanca

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, fustigó la doble moral del gobierno de Estados Unidos respecto de los derechos humanos, a propósito de la gira por la región del vicepresidente Mike Pence, quien promueve presiones injerencistas contra la nación bolivariana.

Vaya ironía e hipocresía que el vicepresidente Mike Pence, cuyo gobierno racista separa familias y enjaula a niños inocentes, pretenda inmiscuirse en los asuntos de nuestra región , escribió Arreaza en su cuenta en Twitter.

Este martes Venezuela entregó también una nota de protesta a diplomáticos de la Unión Europea en el país sudamericano, en rechazo a las medidas unilaterales impuestas a 11 funcionarios del Ejecutivo nacional.

El documento reiteró el profundo rechazo a las acciones impuestas, que son contrarias al Derecho Internacional y demuestran la subordinación a los intereses políticos del Gobierno estadounidense.

(Visited 1 times, 20 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.