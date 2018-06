Rechaza Panamá sanciones estadounidenses contra Cuba

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, reiteró el rechazo de su país a las sanciones aplicadas por Estados Unidos contra Cuba, al comentar la política de restricciones aplicadas por el país norteño contra la Isla y Rusia.

Varela se pronunció por la solución de los diferendos mediante el diálogo, al responder a una pregunta referida a los obstáculos creados por la administración del presidente Donald Trump al comercio mundial, y su arremetida con sanciones contra Cuba y esa nación .

Más de medio siglo de bloqueo político, económico y comercial norteamericano contra Cuba, y las sanciones que aplica la Casa Blanca contra Rusia, para nada ayudan a la eliminación de barreras y fronteras comerciales, que defendió Varela en su intervención.

La cuestión no es ejercer más presiones, sino, por el contrario, buscar el consenso y el diálogo en las relaciones internacionales , indicó el jefe de Estado.

