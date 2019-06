Rechaza la Unión Europea extraterritorialidad de la Ley Helms-Burton

Luxemburgo. – Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen este lunes en Luxemburgo para abordar, entre otros temas, la respuesta del bloque ante Estados Unidos para proteger las inversiones europeas en Cuba, luego de que la administración Trump activara la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.

Los 28 países rechazan los intentos de Washington por alejar de la Isla a los inversionistas extranjeros así como el alcance extraterritorial de las medidas que violan la soberanía de terceras naciones interesados en hacer negocios legítimos con Cuba.

Los miembros del Viejo Continente ya han advertido al gobierno estadounidense que estudiarán llevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio.

La Unión Europea, la región con mayor nivel de inversión extranjera en Cuba, brinda así un nivel de protección adicional a los empresarios europeos establecidos en la Isla.

