Rechaza Cristina Fernández acusaciones sin contenido jurídico

La expresidenta argentina Cristina Fernández reiteró que no forma parte de ninguna asociación ilícita ni tampoco cometió delito alguno, luego de ser llamada otra vez a indagatoria.

Al respecto la senadora subrayó que en los últimos 2 años y medio se le ha llamado varias veces, a comparecer siempre ante el mismo juzgado, 3 en el marco de la causa del dólar futuro, una por la causa Los Sauces, una por el Memorándum con Irán y ahora por supuesta corrupción en una obra pública.

Igualmente manifestó que los expedientes que le organiza el juez Claudio Bonadío carecen de todo contenido jurídico y, para ello, junto con su defensa dejó constancia de las gravísimas irregularidades que registra el actual proceso.

A Cristina Fernández se le acusa de ser parte de una red que recibía sobornos a cambio de obras públicas, un caso por el que ya han ido a declarar varios empresarios.

