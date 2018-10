Rechaza Belarús, bloqueo estadounidense a Cuba

Dirigentes juveniles belarusos rarificaron su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, al reunirse en Misnk con el embajador de nuestro país, Juan Valdés Figueroa, indicaron fuentes diplomáticas.

El Primer Secretario del Comité Central de la Unión Republicana de Juventudes de Belarús, Dimitri Voroniuk, recibió en la sede de su organización a Valdés Figueroa.

Los dirigentes juveniles belarusos ratificaron la solidaridad con el pueblo cubano, en su lucha por un desarrollo económico y social, en la que la juventud juega un importante papel, así como el rechazo al prolongado e injusto bloqueo norteamericano contra la isla.

En la reunión fue ratificado el interés de las organizaciones belarusas de reforzar los vínculos bilaterales de amistad y colaboración con las organizaciones juveniles cubanas, sobre la base de relaciones que tienen raíces históricas.

