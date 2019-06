Realizan en Roma manifestación de solidaridad con Cuba

Una manifestación de protesta contra el recrudecimiento de la hostilidad del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, realizaron hoy en Roma organizaciones políticas y de solidaridad con la Isla.

La demostración se desarrolló en la Plaza Barberini, donde los asistentes expresaron su respaldo a Cuba, ante el incremento de la agresividad de la administración estadounidense, en particular la activación del Título III de la Ley Helms-Burton y otras medidas.

Engalanada con banderas cubanas y carteles con frases alegóricas a la movilización, la céntrica plaza de Roma vibró al compás de interpretaciones musicales de la Isla, difundidas a través de altavoces.

Luciano Iacobino, presidente de la asociación de solidaridad con Cuba “La Villeta”, en la manifestación destacó la bravura y determinación del pueblo cubano ante los ataques de sucesivos gobiernos estadounidenses.

