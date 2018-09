Reafirma Unión Africana apego a ideal de Mandela

El presidente de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, reafirmó en Naciones Unidas, ONU, el compromiso de su continente con la defensa de los ideales de paz y tolerancia promovidos por Nelson Mandela.

Mahamat, uno de los primeros en intervenir en la Cumbre de Paz Nelson Mandela que sesiona en la sede de la ONU en Nueva York, resaltó la necesidad de trabajar juntos para asegurar la paz en África.

Exhortó el alto funcionario africano a continuar el legado de Mandela, y aseveró que son una inspiración de servicio a la humanidad, sobre la base de principios de libertad, justicia, igualdad, tolerancia y reconciliación.

Recordó que Madiba abrió el camino hacia la independencia; por eso, en reconocimiento a su vida, que sirve como ejemplo para los contemporáneos y los que vendrán, la ONU, en diciembre de 2017, declaró la fecha de su nacimiento como el Día Internacional de Nelson Mandela.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.