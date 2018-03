Reacciones a nueva maniobra anticubana

La Asociación de Cubanos Residentes en Nicaragua apoyó la decisión de las autoridades de La Habana de no permitir la entrada de personas inescrupulosas, que solo responden a intereses de Estados Unidos.

La entidad se refirió así a los intentos de los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Quiroga, de recoger en la capital de la Isla un supuesto premio patrocinado por un grupo de contrarrevolucionarios.

En ese contexto, el dirigente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, recordó a su vez que el ingreso a Cuba de diputados de la derecha chilena evidenció una provocación, de la cual solo deben responder quienes la llevaron adelante para enrarecer las relaciones bilaterales.

Los legisladores Jaime Bellolio, del partido Unión Demócrata Independiente, y el recién electo por la Democracia Cristiana, Miguel de Calisto, intentaron tomar parte en el mismo acto ilegal en La Habana.

