Reacciones ante fallo internacional

La Corte Internacional de La Haya desestimó este lunes la alegada obligación de Chile de negociar un acceso al mar para Bolivia, veredicto que generó reacciones encontradas en uno y otro país y dejó abierto el más que centenario diferendo.

No obstante el fallo, el alto tribunal advirtió que la decisión no debe ser entendida como un impedimento para que las partes prosigan su diálogo en un espíritu de buena vecindad para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, saludó el laudo, en tanto su homólogo de Bolivia, Evo Morales, presente en La Haya, resaltó que si hay una invocación a continuar dialogando.

La sentencia reconoce la existencia de un tema pendiente entre los dos países, acorde con lo cual, Evo insistió en que Bolivia nunca renunciará a una salida soberana al mar, porque está con la justicia y tiene la razón.

