Ratifican que Lula seguirá luchando

El Partido de los Trabajadores de Brasil ratificó este martes que continuará luchando porque el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva puede ejercer su derecho a competir en la próximas elecciones como candidato presidencial.

Presentamos un recurso extraordinario ante el Supremo Tribunal Federal y vamos a insistir con la candidatura de Lula porque es lo que el pueblo quiere, a lo cual tiene derecho y lo que determinó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, afirmó el diputado federal Wadih Damous.

Damous explicó que lo que en verdad debería haber hecho el ente judicial era juzgar el mérito del proceso injusto, sin pruebas, que condenó al expresidente, antes de inviabilizarlo electoralmente.

El pasado 31 de agosto el Tribunal Superior Electoral de Brasil rechazó el registro de la candidatura presidencial de Lula desacatando la decisión de Naciones Unidas, y violando las reglas constitucionales.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.